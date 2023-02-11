Более 2 тыс афтершоков произошло на юго-востоке Турции после землетрясения

Главные новости к этому часу:

Более двух тысяч афтершоков произошло и продолжает происходить на юго-востоке Турции после сокрушительного землетрясения, унесшего жизни более 20 тысяч человек, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления в чрезвычайных ситуациях (AFAD) Орхан Татар.

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у берегов Индонезии. Об этом сообщили сейсмологи.

Выделенные полосы для городского транспорта появятся в Библиотечном проезде и на Озерной улице с 4 марта, рассказали в Дептрансе.