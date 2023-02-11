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Происшествия

Более 2 тыс афтершоков произошло на юго-востоке Турции после землетрясения

Более 2 тыс афтершоков произошло на юго-востоке Турции после землетрясения

Предмостная башня цитадели Алеппо частично разрушилась во время землетрясений

Москвичи приносят гумпомощь для пострадавших при землетрясении в Турции и Сирии

Президент Сирии посетил пострадавших при землетрясении в Алеппо

Самолет столкнулся с пассажирским автобусом в аэропорту Лос-Анджелеса

В Турции спасли мужчину, который пробыл 127 часов под завалами

Москвичи несут гумпомощь к посольствам Турции и Сирии

Под обломками в Турции может находиться еще одна семья россиян

Москвичи несут гумпомощь и цветы к посольствам Турции и Сирии

В результате землетрясений в Турции погибли почти 21 тыс человек

Главные новости к этому часу:

Более двух тысяч афтершоков произошло и продолжает происходить на юго-востоке Турции после сокрушительного землетрясения, унесшего жизни более 20 тысяч человек, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления в чрезвычайных ситуациях (AFAD) Орхан Татар.

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у берегов Индонезии. Об этом сообщили сейсмологи.

Выделенные полосы для городского транспорта появятся в Библиотечном проезде и на Озерной улице с 4 марта, рассказали в Дептрансе.

Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомгородвидеоИван Евдокимов
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