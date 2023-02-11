Предмостная башня цитадели Алеппо частично разрушилась во время землетрясений

Предмостная башня цитадели Алеппо – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – при землетрясении получила незначительные повреждения. Эти кадры сняты местным жителем. Видно, что у ворот упало несколько камней.

Цитадель Алеппо, судя по сохранившейся надписи, была построена в 16 веке.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, в том числе и на территории Сирии. Для помощи в ликвидации последствий разгула стихии в обе страны были направлены российские спасатели.