Президент Сирии посетил пострадавших при землетрясении в Алеппо

Президент Сирии Башар Асад посетил пострадавших при землетрясении в Алеппо, а также место, где спасатели занимаются разбором завалов. Он пообещал работать без остановки, чтобы помочь жертвам разрушительного землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, в том числе и на территории Сирии. Для помощи в ликвидации последствий разгула стихии в обе страны были направлены российские спасатели.