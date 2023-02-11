Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Происшествия

Президент Сирии посетил пострадавших при землетрясении в Алеппо

Президент Сирии посетил пострадавших при землетрясении в Алеппо

Самолет столкнулся с пассажирским автобусом в аэропорту Лос-Анджелеса

В Турции спасли мужчину, который пробыл 127 часов под завалами

Москвичи несут гумпомощь к посольствам Турции и Сирии

Под обломками в Турции может находиться еще одна семья россиян

Москвичи несут гумпомощь и цветы к посольствам Турции и Сирии

В результате землетрясений в Турции погибли почти 21 тыс человек

На МКАД загорелся автомобиль

Криминалисты СК прибыли в Новосибирск, где взорвался газ в жилом доме

В Красногорске произошел пожар

Президент Сирии Башар Асад посетил пострадавших при землетрясении в Алеппо, а также место, где спасатели занимаются разбором завалов. Он пообещал работать без остановки, чтобы помочь жертвам разрушительного землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, в том числе и на территории Сирии. Для помощи в ликвидации последствий разгула стихии в обе страны были направлены российские спасатели.

Читайте также
Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика