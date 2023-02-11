Под обломками в Турции может находиться еще одна семья россиян – бабушка, отец с матерью и дочь. Об этом сообщает их знакомая. По ее словам, Екатерина переехала вместе с родственниками в город Антакья несколько лет назад. Установить связь с ней не удается.

Это подтверждает также брат ее мужа. Он добавил, что семья жила на первом этаже разрушенного дома, поэтому спасателям сложно до них добраться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.