Криминалисты СК прибыли в Новосибирск, где взорвался газ в жилом доме

В Новосибирск прибыли криминалисты Следственного комитета России. Они будут помогать в расследовании дела о взрыве газа в жилом доме.

Утром 9 февраля взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Он привел к обрушению подъезда здания, а также пожару. В результате погибли 13 человек, еще 14 человек удалось спасти из-под завалов.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования правоохранители задержали и арестовали двоих подозреваемых.