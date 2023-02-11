Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Происшествия

Криминалисты СК прибыли в Новосибирск, где взорвался газ в жилом доме

Криминалисты СК прибыли в Новосибирск, где взорвался газ в жилом доме

В Красногорске произошел пожар

Адвокат Болдуина требует пересмотреть обвинения по делу о гибели коллеги

Москвичи приносят гуманитарную помощь для пострадавших в результате землетрясения в Турции

Российские военные помогли выбраться из-под завалов 50 пострадавшим в Сирии

США отправят на помощь Турции авианосец и несколько судов

Последствия землетрясений в Турции ликвидируют спасатели со всего мира

Разрушения от землетрясения в Турции сняли с воздуха

В пострадавшем от землетрясения Кахраманмараше построили палаточный городок

Архитектор рухнувших при землетрясении в Турции домов попытался сбежать из страны

В Новосибирск прибыли криминалисты Следственного комитета России. Они будут помогать в расследовании дела о взрыве газа в жилом доме.

Утром 9 февраля взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Он привел к обрушению подъезда здания, а также пожару. В результате погибли 13 человек, еще 14 человек удалось спасти из-под завалов.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования правоохранители задержали и арестовали двоих подозреваемых.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван ЛозовойНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика