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Российские военные помогли выбраться из-под завалов 50 пострадавшим в Сирии

Российские военные помогли выбраться из-под завалов 50 пострадавшим в Сирии

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Российские военные помогли выбраться из-под завалов 50 пострадавшим от землетрясения в Сирии. Специалисты также организуют работу спасателей, прибывших из ОАЭ.

Пострадавшим привезли лекарства, продукты, теплые вещи, кровати. Всего российские военные доставили пострадавшим от землетрясения в Сирии 400 тонн гуманитарных грузов.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, в том числе и на территории Сирии. Для помощи в ликвидации последствий разгула стихии в обе страны были направлены российские спасатели.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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