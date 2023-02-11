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Происшествия

Последствия землетрясений в Турции ликвидируют спасатели со всего мира

Последствия землетрясений в Турции ликвидируют спасатели со всего мира

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В столкнувшейся с разрушительными землетрясениями Турции сейчас трудятся спасатели со всего мира. Им приходится работать в тяжелейших условиях, многие сутки, фактически без отдыха. При этом они стараются не опускать рук. Иногда это приносит результат и хотя бы на короткое время рассеивает мрак гнетущих новостей.

Так, накануне через 122 часа после землетрясения из-под обломков была спасена женщина. Мелекша Табак, которой 70 лет, была госпитализирована. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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