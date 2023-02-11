В пострадавшем от землетрясения Кахраманмараше построили палаточный городок

В турецком городе Кахраманмараш, наиболее пострадавшем от землетрясения, построили палаточный городок. Его организовали на местном стадионе. Сюда людям привозят еду, лекарства, одежду, однако на всех их хватает с трудом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал жителям разрушенных зданий новые квартиры. Погибших после землетрясения в Турции уже больше 20 тысяч. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.