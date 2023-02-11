Архитектор рухнувших при землетрясении в Турции домов попытался сбежать из страны

Архитектор рухнувших при землетрясении в Турции домов попытался спешно удалиться из страны. В аэропорту его задержала полиция. Отмечается, что именно он строил жилой комплекс в Хатае.

Ранее в юго-западной провинции от подземных толчков 12-этажный дом на 250 квартир сложился, как картонный. Погибли сотни людей. Юристы теперь подают жалобы на подрядчиков разрушенных зданий в главные прокуратуры пострадавших провинций. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.