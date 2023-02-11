Банду мародеров задержали в Турции

Банду мародеров задержали турецкие силовики. Преступники грабили грузовики с гуманитарной помощью, действую предельно жестко: перекрывали дорогу, избивали водителей, забирали товары, а иногда даже угоняли машины.

Отмечается, что в пострадавшей от землетрясения провинции Хатай мародеры нагло грабят магазины. Толпы людей взламывают замки и выносят с прилавков все товары. Эрдоган поручил полиции жестко пресекать подобные инциденты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.