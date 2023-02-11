11 февраля, 00:00Происшествия
Новости часа: дело возбудили после гибели рабочего в шахте лифта в ТиНАО
Зарубежные организации уклоняются от оказания помощи населению Сирии, заявили в Центр по примирению враждующих сторон в САР.
В Мелитополе из-за обстрела со стороны ВСУ получила повреждения гражданская инфраструктура, заявили в администрации города.
Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего в шахте лифта в ТиНАО, сообщили в Следственном комитете РФ.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.