Раскрыта причина замены тел младенцев на кукол в Ставрополье

Жена жителя Дагестана Дауда Даудова Лаура девять месяцев обманывала мужа и родственников о беременности, чтобы супруг не ушел от нее. Такую причину якобы замены тел младенцев на кукол озвучили в перинатальном центре Ставрополья.

Женщина придумала легенду о том, что дети умерли при родах. Затем она сама поехала забирать их и не давала никому взглянуть на новорожденных. Родным она сказала, что умершие младенцы должны быть изолированы, в связи с чем их хоронили под покрывалом.

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