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Новости

11 января, 23:30

Происшествия

Новости регионов: в Тюмени возбудили уголовное дело по факту обрушения деревяной горки

Новости регионов: в Тюмени возбудили уголовное дело по факту обрушения деревяной горки

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В Тюмени возбудили уголовное дело по факту обрушения деревянной горки. В результате травмы получили два человека. Одного ребенка отправили в больницу для обследования, еще одному пострадавшему помощь была оказана на месте. Инцидент произошел в детском ледяном городке на площади 400-летия Тюмени.

Второе за сутки землетрясение произошло в Сочи. По предварительным данным, его магнитуда составила 4. В Дагомысе камера на одном из домов запечатлела земной толчок. Это одно из наиболее ощутимых сейсмических явлений в регионе за последние 12 лет.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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