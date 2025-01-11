Новости регионов: в Тюмени возбудили уголовное дело по факту обрушения деревяной горки

В Тюмени возбудили уголовное дело по факту обрушения деревянной горки. В результате травмы получили два человека. Одного ребенка отправили в больницу для обследования, еще одному пострадавшему помощь была оказана на месте. Инцидент произошел в детском ледяном городке на площади 400-летия Тюмени.

Второе за сутки землетрясение произошло в Сочи. По предварительным данным, его магнитуда составила 4. В Дагомысе камера на одном из домов запечатлела земной толчок. Это одно из наиболее ощутимых сейсмических явлений в регионе за последние 12 лет.

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