Новости регионов: в Яхроме загорелась крыша психиатрической клиники

В подмосковной Яхроме произошел крупный пожар. Загорелась кровля психиатрической больницы. Общая площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. В МЧС сообщили о спасении четырех человек. В тушении задействовали более 10 единиц техники и свыше 40 специалистов.

В Ростове-на-Дону в реку попал растворитель для краски. Местные жители сняли на видео пришвартованные суда, вокруг которых образовались пятна. На месте уже работают бригады экстренных служб. Они используют сорбент в местах разлива.

Мазут добрался до побережья Ялты. Также загрязнение нефтепродуктами из затонувших танкеров выявлено в Керчи и Евпатории. Как сообщили в МЧС, пришлось в два раза увеличить количество мониторинговых групп. На загрязненных участках уже работают 734 человека и 134 единицы техники.

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