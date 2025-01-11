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11 января, 22:15

Происшествия

Новости регионов: в Яхроме загорелась крыша психиатрической клиники

Новости регионов: в Яхроме загорелась крыша психиатрической клиники

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В подмосковной Яхроме произошел крупный пожар

Кровля психиатрической больницы загорелась в подмосковной Яхроме

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Мазут из затонувших танкеров добрался до побережья Ялты

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В подмосковной Яхроме произошел крупный пожар. Загорелась кровля психиатрической больницы. Общая площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. В МЧС сообщили о спасении четырех человек. В тушении задействовали более 10 единиц техники и свыше 40 специалистов.

В Ростове-на-Дону в реку попал растворитель для краски. Местные жители сняли на видео пришвартованные суда, вокруг которых образовались пятна. На месте уже работают бригады экстренных служб. Они используют сорбент в местах разлива.

Мазут добрался до побережья Ялты. Также загрязнение нефтепродуктами из затонувших танкеров выявлено в Керчи и Евпатории. Как сообщили в МЧС, пришлось в два раза увеличить количество мониторинговых групп. На загрязненных участках уже работают 734 человека и 134 единицы техники.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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