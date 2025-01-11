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Новости

11 января, 17:30

Происшествия

Новости мира: шесть полицейских пострадали во время беспорядков в городе Риза

Новости мира: шесть полицейских пострадали во время беспорядков в городе Риза

Мазут из затонувших танкеров добрался до побережья Ялты

В Москве завели уголовное дело против мужчины, разбившего окно поезда в метро

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Путин поручил составить план подъема затонувших в Керченском проливе танкеров

Шесть полицейских пострадали во время беспорядков в саксонском городе Риза, где проходит федеральный съезд партии "Альтернатива для Германии". Такие данные привела полиция ФРГ. В Ризу съехались тысячи противников партии, пацифистов и антифашистов.

На руинах сгоревших домов в Калифорнии начали орудовать мародеры. Известно о взломе в центре резерва Армии США в Тастине. Национальная гвардия мобилизована. Из-за ураганного ветра огонь распространяется стремительно.

Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет подготовку встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Заявление он сделал во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде. По словам политика, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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