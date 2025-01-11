Новости регионов: 85 беспилотников уничтожены над российскими регионами

85 беспилотников уничтожили над российскими регионами, а также Азовским и Черным морями, заявили в Минобороны. В Тамбовской области дроны врезались в два многоквартирных дома. Есть пострадавшие от осколков, сообщили местные власти. Также есть повреждения от беспилотников в Белгородской области. В других регионах обошлось без пострадавших.

На побережье Черного моря идет ликвидация разлива мазута. В Краснодарском крае и Крыму обследуют береговую линию и вывозят загрязненный песок и грунт. Сообщается, что только в Анапе и Темрюкском районе вывезли свыше 150 тысяч тонн.

В Костромской области полиция задержала мужчину, который дважды за новогодние праздники садился за руль пьяным. В первый раз он ехал домой с корпоратива, а во второй – отправился в магазин за спиртным.

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