Новости регионов: в Тюмени таможенники конфисковали почти 60 кг дубайского шоколада

В аэропорту Тюмени таможенники обнаружили в багаже двух пассажиров почти 60 килограммов дубайского шоколада. Мужчины прилетели из Арабских Эмиратов и привезли с собой 256 плиток, суммарная стоимость которых была близка к 1 миллиону рублей. На нарушителей завели два дела об административных правонарушениях и конфисковали товар.

Тем временем в Нижнем Новгороде сотрудники МЧС спасли собаку, которая больше недели сидела в трубе без еды и воды. По видимому, пес испугался салютов и спрятался в железной конструкции на высоте четырехэтажного дома. Выбраться самостоятельно ему не удавалось.

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