18:30Происшествия
Распространение загрязнения реки после пожара в ТиНАО остановлено – прокуратура
В столичной прокуратуре заявили, что распространение загрязнения реки Алешинки в ТиНАО остановлено. Там после пожара в емкости с дизельным топливом, который произошел на улице Бориса Пастернака, вредные вещества попали в почву и местную речку.
Специалистам еще предстоит оценить ущерб от разлива. Они уже взяли пробу воздуха, почвы и воды. В реке уже зафиксировано превышение предельно-допустимых значений загрязняющих веществ.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.