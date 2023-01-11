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Происшествия

Распространение загрязнения реки после пожара в ТиНАО остановлено – прокуратура

Распространение загрязнения реки после пожара в ТиНАО остановлено – прокуратура

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В столичной прокуратуре заявили, что распространение загрязнения реки Алешинки в ТиНАО остановлено. Там после пожара в емкости с дизельным топливом, который произошел на улице Бориса Пастернака, вредные вещества попали в почву и местную речку.

Специалистам еще предстоит оценить ущерб от разлива. Они уже взяли пробу воздуха, почвы и воды. В реке уже зафиксировано превышение предельно-допустимых значений загрязняющих веществ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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