Распространение загрязнения реки после пожара в ТиНАО остановлено – прокуратура

В столичной прокуратуре заявили, что распространение загрязнения реки Алешинки в ТиНАО остановлено. Там после пожара в емкости с дизельным топливом, который произошел на улице Бориса Пастернака, вредные вещества попали в почву и местную речку.

Специалистам еще предстоит оценить ущерб от разлива. Они уже взяли пробу воздуха, почвы и воды. В реке уже зафиксировано превышение предельно-допустимых значений загрязняющих веществ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.