Новости часа: в ТиНАО обнаружили превышение загрязняющих веществ после пожара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Загрязняющие вещества после пожара в ТиНАО распространились по течению реки. Об этом сообщила прокуратура.

В ГД внесли проект новой редакции закона "О занятости" с акцентом на уход от безработицы. Об этом заявила пресс-служба.

Повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы действует в Москве до 12:00 12 января. Об этом рассказали синоптики.