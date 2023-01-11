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Новости

17:15

Общество

Новости часа: в ТиНАО обнаружили превышение загрязняющих веществ после пожара

Новости часа: в ТиНАО обнаружили превышение загрязняющих веществ после пожара

Прокуратура заявила, что пожар в ТиНАО привел к загрязнению реки

Полиция начала устанавливать причины возгорания автомобиля на МКАД

Водитель не пропустил скорую помощь на экстренный вызов в Красногорске

Коммерческий автобус съехал в кювет на МКАД

Автомобиль загорелся на МКАД

Новости часа: Путин назвал доходы, которые помогут РФ решать вопросы развития

Сотрудники МЧС локализовали пожар в жилом доме в центре Самары

Новости часа: в Роспотребнадзоре допустили возможность завоза в РФ "Кракена"

Разгерметизация цистерны с дизельным топливом стала причиной пожара в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Загрязняющие вещества после пожара в ТиНАО распространились по течению реки. Об этом сообщила прокуратура.

В ГД внесли проект новой редакции закона "О занятости" с акцентом на уход от безработицы. Об этом заявила пресс-служба.

Повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы действует в Москве до 12:00 12 января. Об этом рассказали синоптики.

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