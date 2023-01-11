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17:15

Происшествия

Водитель не пропустил скорую помощь на экстренный вызов в Красногорске

Водитель не пропустил скорую помощь на экстренный вызов в Красногорске

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В Подмосковье водитель не пропустил машину реанимации, которая спешила на экстренный вызов к пенсионерке. Инцидент произошел в одном из дворов в Красногорске.

Видео конфликта выложили в Сеть очевидцы. На кадрах видно, что никаких помех, чтобы уступить дорогу реанимобилю, не было. Не отреагировал мужчина даже на призывы местных жителей – он заблокировал окна и двери.

В итоге медики успели добежать до пациентки. Сын женщины рассказал, что приступ удалось купировать. Водители в это время ждали полицию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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