Водитель не пропустил скорую помощь на экстренный вызов в Красногорске

В Подмосковье водитель не пропустил машину реанимации, которая спешила на экстренный вызов к пенсионерке. Инцидент произошел в одном из дворов в Красногорске.

Видео конфликта выложили в Сеть очевидцы. На кадрах видно, что никаких помех, чтобы уступить дорогу реанимобилю, не было. Не отреагировал мужчина даже на призывы местных жителей – он заблокировал окна и двери.

В итоге медики успели добежать до пациентки. Сын женщины рассказал, что приступ удалось купировать. Водители в это время ждали полицию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.