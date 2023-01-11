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Уголовное дело завели на учительницу красноярской школы за драку с пятиклассницей

Уголовное дело завели на учительницу красноярской школы за драку с пятиклассницей

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В Красноярске следователи завели уголовное дело против учительницы за драку с пятиклассницей. По информации прокуратуры, 12-летняя школьница закурила в классе электронную сигарету. Педагог попыталась забрать устройство, в ответ девочка облила учительницу водой.

После этого началась драка, которую сняли на камеру телефона. Один из родителей отправил видео в региональное управление образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоАлина Гилева
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