Новости регионов: контейнеры вспыхнули на рынке в Хасавюрте в Дагестане

В дагестанском Хасавюрте загорелся рынок. Контейнеры вспыхнули ночью 11 января, об этом сообщило региональное МЧС. Пламя распространилось на площади около 300 квадратных метров. Из-за аварии порядка трех тысяч потребителей на несколько часов останутся без газа, в том числе одна из городских больниц.

Под Новосибирском собака породы маламут напала на семилетнего мальчика. Ребенок получил травмы головы и шеи: пришлось сделать несколько экстренных операций на лице. Свидетельницей нападения стала женщина. Она бросилась на помощь и пыталась прикрыть ребенка собой, пока не прибежали мужчины и не оттащили пса.

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