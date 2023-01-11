Забастовка началась в двух крупнейших клиниках Нью-Йорка

Забастовка охватила две крупнейшие клиники Нью-Йорка. Более семи тысяч медсестер и медбратьев вышли на улицы из-за низких зарплат и сокращений персонала. В профсоюзе пожаловались, что на одного специалиста приходится слишком много пациентов. Между тем переговоры с больничным руководством накануне забастовки результата не принесли: медсестер не устроило предложенное повышение оклада на 19%. Об этом сообщил канал CNN.

Почти 200 тысяч жителей Калифорнии остаются без света из-за непогоды. Накануне Джо Байден объявил о введении режима ЧС в штате из-за шторма, который вызвал порывы ветра и снегопады. Национальная метеорологическая служба предупредила 34 миллиона калифорнийцев об опасности наводнения. В штате стихия уже унесла жизни 14 человек.

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