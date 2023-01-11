Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

В мире

Забастовка началась в двух крупнейших клиниках Нью-Йорка

Забастовка началась в двух крупнейших клиниках Нью-Йорка

На Ставрополье более 3 тыс человек остались без воды из-за аварии

Собака напала на семилетнего мальчика под Новосибирском

Украинские войска обстреляли город Шебекино под Белгородом

"Московский патруль": СК разберется в ситуации с рейдерским захватом Екатерининского лицея

"Московский патруль": ГИБДД выявила более 400 нетрезвых водителей в новогодние праздники

"Московский патруль": полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в разбое

"Московский патруль": ФСБ задержала мошенников в четырех регионах РФ

"Московский патруль": пожар произошел в промышленном комплексе на северо-востоке Москвы

Новости часа: СК возбудил дело по факту взрыва бытового газа в подмосковной Коломне

Забастовка охватила две крупнейшие клиники Нью-Йорка. Более семи тысяч медсестер и медбратьев вышли на улицы из-за низких зарплат и сокращений персонала. В профсоюзе пожаловались, что на одного специалиста приходится слишком много пациентов. Между тем переговоры с больничным руководством накануне забастовки результата не принесли: медсестер не устроило предложенное повышение оклада на 19%. Об этом сообщил канал CNN.

Почти 200 тысяч жителей Калифорнии остаются без света из-за непогоды. Накануне Джо Байден объявил о введении режима ЧС в штате из-за шторма, который вызвал порывы ветра и снегопады. Национальная метеорологическая служба предупредила 34 миллиона калифорнийцев об опасности наводнения. В штате стихия уже унесла жизни 14 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика