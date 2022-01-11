Новости регионов: контроль инцидента в аэропорту Белгорода и сильный пожар в Крыму

Следственный комитет России взял на контроль инцидент с лайнером в аэропорту Белгорода. Там пассажирский самолет компании Red Wings при посадке выкатился в поле на 40 метров. На борту самолета, который прилетел из Москвы, кроме экипажа, были 47 пассажиров. Никто не пострадал. Однако им пришлось ждать пока сотрудники аэропорта и МЧС вручную прикатят трап к самолету по заснеженному полю. Несколько часов аэропорт Белгорода был закрыт. В причинах внештатной ситуации разбираются. Говорят об ошибке пилота и обледеневшей взлетно-посадочной полосе.



Сильный пожар случился ночью в Крыму. В центре Ялты загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. Огонь охватил крышу на площади 800 квадратных метров. Спасатели успели вывести всех жителей на улицу, поэтому никто не пострадал. А вот, чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось больше трех часов. Как сообщили в МЧС, пожар полностью потушен, повреждены 25 квартир. Жильцов внутрь пока не пускают: опасаются обрушений. Людей временно разместили в муниципальном пансионате имени Чехова.

В Южно-Сахалинске при взрыве газового котла в жилой пятиэтажке погиб человек. Остальных жителей дома эвакуировали. Взрыв прогремел в квартире на первом этаже. Ударной волной вырвало двери и выбило окна в нескольких комнатах. Начался пожар. Прибывшие спасатели потушили огонь. В одной из комнат обнаружили тело хозяина квартиры. Отмечают, что дом был не газифицирован. Вероятно, мужчина установил газовое оборудование самостоятельно. Возможно, именно ошибка при монтаже и стала причиной взрыва.

В Санкт-Петербурге из-за коммунальной аварии улица Пионерстроя превратилась в каток. Там прорвало трубу центрального водопровода. Как написали в социальных сетях местные жители, вода текла прямо из-под асфальта. В итоге дороги и тротуары рядом с местом прорыва затопило. Теперь прохожим приходится обходить опасные участки по сугробам.



Власти Карачаево-Черкесии с пониманием отнеслись к полуголой лыжнице. В министерстве туризма не увидели ничего страшного, что девушка прокатилась по горному склону в одном купальнике. Однако не все так спокойно отреагировали на фото и видео, которое выложили в соцсети гости курорта в Домбае. В комментариях такое поведение называют оскорблением чувств жителей республики.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.