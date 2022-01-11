Новости мира: выход фанатов Джоковича на улицы и крушение самолета в Лос-Анджелесе

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Фанаты сербского теннисиста Новака Джоковича вышли на улицы. Они требуют от властей Австралии прекратить судебное преследование спортсмена. 5 января вторую ракетку мира задержали в аэропорту Мельбурна за отсутствие сертификата о вакцинации от коронавируса. Спортсмена отправили на карантин и аннулировали визу. В понедельник суд удовлетворил апелляцию теннисиста, но позже появилась информация, что Джокович снова задержан. Отец Новака обратился к королеве Елизавете II, которая формально возглавляет Австралию, с просьбой вмешаться в ситуацию.
В Лос-Анджелесе легкомоторный самолет рухнул на железнодорожные пути за мгновение до того, как там проехал поезд. Прибывшие на место ЧП полицейские смогли вытащить из кабины пилота, который чудом остался жив. А вот оттащить сам самолет не успели, в него на полной скорости врезался железнодорожный состав. Никто не пострадал.
Илон Маск показал систему, которая будет ловить первую ступень ракеты Starship Super Heavy после возвращения с орбиты. Специальная башня, построенная в Техасе, получила название "Мехазилла". Ее высота – 140 метров. При приземлении ракета должна замедлиться и зацепиться аэродинамическими рулями за стрелу башни, а специальные держатели зафиксируют летательный аппарат.
Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.
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