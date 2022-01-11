Пропавшего на юго-востоке Москвы подростка нашли живым

Сотрудники полиции нашли 14-летнего школьника, который пропал на юго-востоке Москвы. Подростка обнаружили на платформе станции метро "Марьино". Кадры, где мальчика снимают с поезда, опубликовало МВД России.

Об исчезновении ребенка заявили его родители. Они отмечали, что мальчик с особенностями развития, который плохо может говорить.

Подросток пропал во время прогулки. Уже через несколько минут ориентировку с приметами школьника получили все полицейские патрули в районе, где подростка видели в последний раз. Школьник не пострадал, его передали родителям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.