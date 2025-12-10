Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 декабря

На востоке Москвы автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Камеры в Москве начали фиксировать нарушителей, которые мешают другим автомобилистам. Как рассказали в Дептрансе, первой точкой стал дублер проспекта Маршала Жукова у центра госуслуг. Штраф приходит, если машина перекрывает полосу или блокирует выезд с парковки дольше минуты. Фотографии делаются каждые 60 секунд.

Снег в столице сменится дождем в четверг, 11 декабря. Столбики термометров поднимутся выше нуля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

