Сооснователя финансовой пирамиды Finiko экстрадировали в Россию из Дубая

В Москву из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован Эдвард Сабиров – один из сооснователей крупной финансовой пирамиды Finiko. Он был объявлен в международный розыск, а официальный запрос о его выдаче Россия направила еще в 2022 году, однако решение властей ОАЭ было принято только сейчас.

Финансовая пирамида Finiko действовала с 2018 по 2021 год, обещая вкладчикам высокую прибыль. По версии следствия, выплаты обеспечивались не за счет реальных инвестиций, а исключительно за счет привлечения новых участников. В результате деятельности пирамиды материальный ущерб понесли несколько тысяч человек.

