Пострадавшего из-за ремонта соседей ребенка в Подмосковье направили на судмедэкспертизу

Пострадавший из-за ремонта соседей ребенок направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, причиненного его здоровью, рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Георгий Дубовицкий.

По результатам полицейскими будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

По словам родителей мальчика, он отравился токсичным веществом, которым строители залили пол. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.