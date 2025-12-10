10 декабря, 22:15Происшествия
Пострадавшего из-за ремонта соседей ребенка в Подмосковье направили на судмедэкспертизу
Пострадавший из-за ремонта соседей ребенок направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, причиненного его здоровью, рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Георгий Дубовицкий.
По результатам полицейскими будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
По словам родителей мальчика, он отравился токсичным веществом, которым строители залили пол. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.