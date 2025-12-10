Неизвестный сверток с надписью "открой" обнаружили во дворе жилого дома в Саларьево. Территорию, где был найден предмет, оперативно оцепили полицейские. На месте работали саперы.

Специалисты отметили, что подобные предметы могут быть опасны, поэтому трогать их или пытаться открыть запрещено. В таких случаях нужно сразу сообщить в правоохранительные органы и предупредить соседей о возможной угрозе.

