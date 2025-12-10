Новости мира: мощные волны унесли в море группу отдыхающих в Испании

Мощные волны унесли в море группу отдыхающих на острове Тенерифе в Испании. Люди находились в специальном бассейне, который устроен прямо у побережья. Четыре человека погибли, еще один пропал без вести.

Проливные дожди на юге Бразилии вызвали сильное наводнение. В штате Санта-Катарина вышедшая из берегов река затопила городок Пальоса. Многие жители города покинули дома и хозяйства, бросив домашних животных.

Самолет протаранил автомобиль во время аварийной посадки в американском штате Флорида. У воздушного судна отказали двигатели. Пилот решил посадить легкомоторный джет прямо на оживленную трассу, но не рассчитал скорость и врезался в автомобиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.