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Новости

Новости

10 декабря, 19:30

Происшествия

Новости регионов: крыша трехэтажной деревянной постройки загорелась во Владивостоке

Новости регионов: крыша трехэтажной деревянной постройки загорелась во Владивостоке

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Мощный пожар произошел во Владивостоке. Там в трехэтажной деревянной постройке над лодочными гаражами загорелась крыша. Как сообщают в МЧС, пламенем охвачены 300 квадратных метров. На месте работают 40 специалистов и 11 единиц техники. Причины пожара пока не известны.

Операцию по спасению пса Вулкана провели в Вологодской области. В МЧС сообщили, что собака отбилась от хозяина во время охоты. Пес выскочил на неокрепший лед. Льдина откололась и поплыла по течению реки. Встревоженный хозяин позвонил другу, который является ветераном пожарной охраны. На аэролодке мужчины бросились догонять собаку. Вулкан проплыл на льдине 10 километров. На спасение ушло около 2 часов. Собаку в итоге отогрели, сейчас с псом все хорошо.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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