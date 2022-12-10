На Савеловском направлении МЖД "Газель" столкнулась с электричкой. Водитель фургона пытался проскочить переезд прямо перед приближающимся поездом, но столкновения избежать не удалось. Электричка на ходу протаранила фургон. В результате аварии водитель "Газели" погиб, пассажир пострадал. В электричке Дубна – Москва никто не пострадал. Из-за ДТП приостанавливалось движение поездов на перегоне между станциями Соревнование – Большая Волга.

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