Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10 декабря, 19:15

Происшествия

На Савеловском направлении МЖД "Газель" столкнулась с электричкой

На Савеловском направлении МЖД "Газель" столкнулась с электричкой

Уголовное дело заведут после пожара в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы

В ТЦ "Мега Химки" идет разбор завалов после пожара

Москвичам рассказали, когда откроют ТЦ "Мега"

В Подмосковье в реке Купавинка утонул восьмиклассник

Автомобиль сгорел на севере столицы

Москвичам рассказали, когда откроют ТЦ "Мега" в Химках

Мосгорнаследие изучит последствия пожара в усадьбе Лопухиных

В Баку дороги превратились в реки после ливней

На месте сгоревшего гипермаркета OBI начали разбирать завалы

На Савеловском направлении МЖД "Газель" столкнулась с электричкой. Водитель фургона пытался проскочить переезд прямо перед приближающимся поездом, но столкновения избежать не удалось. Электричка на ходу протаранила фургон. В результате аварии водитель "Газели" погиб, пассажир пострадал. В электричке Дубна – Москва никто не пострадал. Из-за ДТП приостанавливалось движение поездов на перегоне между станциями Соревнование – Большая Волга.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

происшествияДТПвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика