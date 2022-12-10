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Новости

10 декабря, 17:15

Происшествия

Уголовное дело заведут после пожара в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы

Уголовное дело заведут после пожара в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы

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Пожар в усадьбе в Малом Знаменском переулке потушен

Уголовное дело заведут после пожара в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. В доме Малом Знаменском переулке вспыхнули деревянные перекрытия между вторым этажом и чердаком. Пламя охватило 50 квадратных метров. В результате перекрытия обрушились. При тушении пострадал, по предварительным данным, пожарный. Причины возгорания еще предстоит выяснить. Дом с палатами 17 века является объектом культурного наследия федерального значения. Как стало известно, в момент пожара в усадьбе не было ни экспонатов, ни сотрудников, так как здание не эксплуатировалось. Последствия ЧП в усадьбе Лопухиных изучит Мосгорнаследие.

Подробнее – на телеканале Москва 23.

происшествияпожарвидеоРоман Карлов
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