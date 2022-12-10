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Происшествия

В канзасский ручей утекли 14 тысяч баррелей нефти

В канзасский ручей утекли 14 тысяч баррелей нефти

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В канзасский ручей утекли 14 тысяч баррелей нефти с местного трубопровода. По данным агентства AP, этот объем может сравняться с олимпийским бассейном.

На самом трубопроводе это уже третья утечка за его 12-летнюю историю. Его длина почти 3,5 тысячи километров, за сутки он пропускает 622 тысячи баррелей. Сигнал тревоги сработал в пятницу вечером из-за падения давления.

В настоящее время ветка уже отключена, место разрыва изолировано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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