В канзасский ручей утекли 14 тысяч баррелей нефти с местного трубопровода. По данным агентства AP, этот объем может сравняться с олимпийским бассейном.

На самом трубопроводе это уже третья утечка за его 12-летнюю историю. Его длина почти 3,5 тысячи километров, за сутки он пропускает 622 тысячи баррелей. Сигнал тревоги сработал в пятницу вечером из-за падения давления.

В настоящее время ветка уже отключена, место разрыва изолировано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

