Пожар произошел в здании усадьбы конца XVII века в центре столицы

Пожар произошел в здании усадьбы конца XVII века в Малом Знаменском переулке в центре столице. Там загорелись деревянные перекрытия между вторым этажом и чердаком.

Во время возгорания в здании обрушились перекрытия, под них попал один пожарный.

Усадьба находится по адресу Малый Знаменский переулок дом 3/5, строение 4. Здание принадлежит Музею изобразительных искусств имени Пушкина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

