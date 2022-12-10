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Происшествия

Пожар произошел в здании усадьбы конца XVII века в центре столицы

Пожар произошел в здании усадьбы конца XVII века в центре столицы

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Пожар произошел в здании усадьбы конца XVII века в Малом Знаменском переулке в центре столице. Там загорелись деревянные перекрытия между вторым этажом и чердаком.

Во время возгорания в здании обрушились перекрытия, под них попал один пожарный.

Усадьба находится по адресу Малый Знаменский переулок дом 3/5, строение 4. Здание принадлежит Музею изобразительных искусств имени Пушкина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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