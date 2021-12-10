Движение на Садовом кольце затруднено из-за ДТП

На Садовом кольце в районе Смоленской-Сенной площади сформировался затор из-за крупного ДТП.

Ранее там столкнулись три машины – Maserati, Nissan и Mercedes. По предварительным данным, пострадал один человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.