Один человек пострадал в ДТП в центре Москвы

В центре Москвы произошло ДТП, где пострадал водитель одного из автомобилей. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Мерседес", не убедившись в безопасности маневра, начала перестроение вправо и совершила столкновение с автомобилем "Мазерати", после чего водитель "Мазерати" столкнулся с выезжающим на Садовое кольцо автомобилем "Ниссан", – рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия движение ограничено и работают сотрудники ГИБДД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.