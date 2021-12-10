Устроившему стрельбу в казанской школе предъявили окончательное обвинение

Следствие предъявило окончательное обвинение по четырем уголовным статьям Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии в Казани. Его признали вменяемым.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате стрельбы погибли 7 детей и 2 учительницы.

В Москве стало меньше аварий с участием пьяных водителей. С начала года количество сократилось на 7,3%, сообщили в ГИБДД.

Мороз в столице отступит в воскресенье, 12 декабря. По прогнозам синоптиков, будет около -4 градусов.