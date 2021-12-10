Устроившего стрельбу в казанской школе признали вменяемым

Следствие предъявило окончательное обвинение по четырем уголовным статьям Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии в Казани. Его признали вменяемым.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. 12 мая суд заключил его под стражу.

Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала молодого человека невменяемым на момент совершения убийства, а вторая сделала вывод о его полной вменяемости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.