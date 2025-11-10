В Москве задержали мужчину, который похищал собак и продавал их мясо в корейские рестораны

В Москве задержали мужчину, который годами похищал собак и подавал их мясо в корейские рестораны. На него вышли после того, как он украл 6-летнюю бордер-колли в Остафьево. Он приманил животное лакомством, посадил в машину и увез в сторону Подольска. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полиция установила личность похитителя – им оказался Сергей Пай. По данным правоохранителей, мужчина вместе с женой в 2019 году похитили более 20 собак, которых убили и продали мясо.

За кражу колли мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Собаку спасти не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.