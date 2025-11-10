Пенсионерка столкнула девочку-подростка на пути на станции метро "Таганская"

На станции метро "Таганская" пенсионерка столкнула девочку-подростка на пути, после чего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщили в следственных органах, обвиняемая объяснила свои действия внезапно возникшей неприязнью к школьнице, которая громко смеялась на платформе.

Девочку быстро подняли с путей находившиеся рядом родители, она не пострадала. Пенсионерку задержали, следствие будет ходатайствовать в суде об ее аресте.

