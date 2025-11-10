Новости мира: супертайфун обрушился на северо-восток Филиппин

На северо-восток Филиппин обрушился новый супертайфун, в результате которого погибли два человека. Власти эвакуировали более миллиона человек, отменены сотни авиарейсов. Около 600 россиян, находящихся на островах, не пострадали.

В Нью-Йорке начали подготовку к возможному вводу войск Национальной гвардии после избрания нового мэра Зохрана Мамдани. Президент США Дональд Трамп называет политика коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.