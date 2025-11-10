Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 ноября

Происшествия

Новости мира: супертайфун обрушился на северо-восток Филиппин

ФСБ задержала москвича, собиравшего данные о российских военных для Украины

Несколько автомобилей столкнулись на МСД у Окружного проезда

Массовая авария произошла на Малоохтинской набережной в Петербурге

Осьминог напал на российского дайвера в Турции

Новости регионов: поезд Деда Мороза отправится 19 ноября из Владивостока

Новости мира: крупный пожар уничтожил промышленное здание в столице Перу

Новости мира: Дональд Трамп прокомментировал увольнения руководства BBC

Новости регионов: электровелосипед жителя Краснодара задымился в лифте

СК России сообщил о 14 тысячах преступлений подростков за последние 9 месяцев

На северо-восток Филиппин обрушился новый супертайфун, в результате которого погибли два человека. Власти эвакуировали более миллиона человек, отменены сотни авиарейсов. Около 600 россиян, находящихся на островах, не пострадали.

В Нью-Йорке начали подготовку к возможному вводу войск Национальной гвардии после избрания нового мэра Зохрана Мамдани. Президент США Дональд Трамп называет политика коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодаполитиказа рубежомвидеоМария Рыбакова

