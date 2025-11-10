СК России сообщил о 14 тысячах преступлений подростков за последние 9 месяцев

В России обострилась проблема подростковой агрессии. По данным Следственного комитета, за 9 месяцев этого года несовершеннолетние совершили 14 тысяч преступлений. Инциденты с участием подростков зафиксированы в Москве, Московской области и Краснодаре, где школьники устраивают жестокие драки и нападения.

Психологи связывают рост агрессии с недостатком внимания в семье и влиянием опасного контента в интернете. Родители несут ответственность за действия несовершеннолетних детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.