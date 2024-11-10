Новости регионов: в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь

В Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Очевидцы сообщили в полицию, в результате четверых подростков задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России.

Жителю Тверской области грозит до пяти лет тюрьмы за кражу сыра. Мужчина пришел в магазин, положил в корзину 25 упаковок продукта и унес их, не заплатив. Ущерб составил почти 3 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Сочи на набережной зацвели каштаны. Белые цветы распустились на фоне желтой осенней листвы.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.