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Новости

10 ноября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь

Новости регионов: в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь

Новости регионов: участок трассы М-5 "Урал" в Челябинской области закрыли из-за снегопада

Новости мира: жители Валенсии устроили беспорядки на улицах

Новости мира: жители Валенсии устроили беспорядки на улицах

Пассажирка рейса Москва – Сургут устроила дебош во время полета

Два дома загорелись в Раменском районе Подмосковья после падения обломков БПЛА

ПВО сбили 32 беспилотника в округах Раменское, Домодедово и Коломна

Сотрудники МЧС тушат два дома в частном секторе Раменского района Подмосковья

Утром 10 ноября в Подмосковье сбиты 32 летевших на Москву беспилотника

Причиной пожара в доме на Карельском бульваре могла стать утечка газа

В Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Очевидцы сообщили в полицию, в результате четверых подростков задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России.

Жителю Тверской области грозит до пяти лет тюрьмы за кражу сыра. Мужчина пришел в магазин, положил в корзину 25 упаковок продукта и унес их, не заплатив. Ущерб составил почти 3 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Сочи на набережной зацвели каштаны. Белые цветы распустились на фоне желтой осенней листвы.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионыпогодавидеоЕкатерина Фоменко
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