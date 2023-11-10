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Новости

10 ноября, 23:30

Происшествия

Безбилетник напал на контролера в столичном метро

Безбилетник напал на контролера в столичном метро

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Безбилетник на станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро напал на контролера.

Пятеро мужчин хотели пройти в метрополитен, не оплатив проезд. Их остановила женщина-контролер и потребовала документы. Один мужчина отдал паспорт и ударил контролера в лицо. Его задержали очевидцы, пострадавшей оказывает помощь Дептранс столицы.

На злоумышленника возбуждено уголовное дело за нападение на представителя власти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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