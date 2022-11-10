Дело после ограбления в Домодедово может быть возбуждено по нескольким статьям

Дело после ограбления в аэропорту Домодедово может быть возбуждено сразу по нескольким статьям.

Преступники в масках и с автоматами отобрали у двоих пассажиров 4 миллиона долларов. Полиция объявила план "Перехват".

Налетчики уехали на машинах своих жертв, похитив нескольких человек. За несколько десятков километров от аэропорта злоумышленники бросили машины и там же отпустили людей, а сами скрылись.

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