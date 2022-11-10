Чертановский суд 10 ноября примет решение по делу выбросившей дочь из окна женщины

Суд примет решение по делу женщины, которая выбросила дочь с 11-го этажа дома в Москве. Вопрос об аресте должны решить 10 ноября.

Женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры утром 8 ноября. Ребенка, которого нашли под окнами дома по Сумскому проезду, госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что девочка скончалась в больнице.

Как сообщил Следственный комитет, мать не сожалеет о случившемся. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.