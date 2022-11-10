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10 ноября, 15:15

Происшествия

Чертановский суд 10 ноября примет решение по делу выбросившей дочь из окна женщины

Чертановский суд 10 ноября примет решение по делу выбросившей дочь из окна женщины

Выбросившая дочь из окна москвичка не сожалеет о случившемся – СК

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Суд примет решение по делу женщины, которая выбросила дочь с 11-го этажа дома в Москве. Вопрос об аресте должны решить 10 ноября.

Женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры утром 8 ноября. Ребенка, которого нашли под окнами дома по Сумскому проезду, госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что девочка скончалась в больнице.

Как сообщил Следственный комитет, мать не сожалеет о случившемся. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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