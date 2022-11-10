Выбросившая дочь из окна москвичка не сожалеет о случившемся – СК

Суд примет решение по делу женщины, которая выбросила дочь с 11-го этажа. О решении суда станет известно 10 ноября.

Как сообщил Следственный комитет, мать не сожалеет о случившемся. Свою вину она признала.

Женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры утром 8 ноября. Ребенка, которого нашли под окнами дома по Сумскому проезду, госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что девочка скончалась в больнице.

Какое наказание грозит женщине? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.