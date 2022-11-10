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Происшествия

Выбросившая дочь из окна москвичка не сожалеет о случившемся – СК

Выбросившая дочь из окна москвичка не сожалеет о случившемся – СК

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В Запорожской области предотвратили теракт на молодежном форуме

Новости часа: москвичка, выбросившая дочь с 11-го этажа, признала вину

Суд примет решение по делу выбросившей дочь из окна женщины 10 ноября

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СК просит арестовать 26-летнюю мать, выбросившую годовалую дочь из окна в Москве

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Суд 10 ноября примет решение по делу женщины, которая выбросила дочь с окна дома

Суд примет решение по делу женщины, которая выбросила дочь с 11-го этажа. О решении суда станет известно 10 ноября.

Как сообщил Следственный комитет, мать не сожалеет о случившемся. Свою вину она признала.

Женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры утром 8 ноября. Ребенка, которого нашли под окнами дома по Сумскому проезду, госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что девочка скончалась в больнице.

Какое наказание грозит женщине? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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