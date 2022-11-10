В Запорожской области предотвратили теракт на молодежном форуме

В Бердянске Запорожской области предотвратили крупный теракт на молодежном форуме. Сотрудники правоохранительных органов задержали группу украинских террористов, которые планировали атаку во время массового мероприятия. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на показания самих задержанных.

Один из них также рассказал, что бомбы собрали для совершения теракта. В комитете по безопасности Запорожья заявили, что диверсанты оказали сопротивление при задержании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.